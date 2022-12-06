Звездный форвард рассказал о том, что очень рад возвращению в строй после пропуска шести матчей из-за травмы голеностопа.

Ленард в понедельник в матче с «Хорнетс» (119:117) стал автором победного броска, он забросил со средней дистанции при счете 117:117 за 1,4 секунды до финальной сирены.

«Не уверен, что есть кто-то другой, кто любит играть в баскетбол больше, чем я. Я получаю удовольствие, когда могу играть и находиться на площадке.

Очень рад, что мне удалось реализовать этот бросок на последних секундах», – заявил Ленард.

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