Звездный форвард «Бакс» нарушил правило 10 секунд, которые даются на подготовку к исполнению штрафного броска.

Эпизод произошел во время матча против «Мэджик» (109:102), когда клуб из Милуоки в третьей четверти вел «+19».

На счету грека 34 очка, 13 подборов и 5 передач при 8 из 11 с линии.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)

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