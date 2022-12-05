«Маккаби Тель-Авив» рассматривает возможность подписания Драгана Бендера

Тель-авивский рассматривает возможность подписания контракта с форвардом (25 лет, 216 см), который уже выступал за команду в сезоне-2020/21.

Израильский клуб ищет варианты усиления передней линии в связи с потерей Алекса Пойтресса, который выбыл как минимум на четыре месяца с травмой руки.

Ранее сообщалось, что в подписании хорвата также заинтересованы и .

Бендер полностью пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне форвард выступает за «Обрадойро», набирая в ACB 17,7 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.

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