«Маккаби Тель-Авив» рассматривает возможность подписания Драгана Бендера
Тель-авивский «Маккаби» рассматривает возможность подписания контракта с форвардом Драганом Бендером (25 лет, 216 см), который уже выступал за команду в сезоне-2020/21.
Израильский клуб ищет варианты усиления передней линии в связи с потерей Алекса Пойтресса, который выбыл как минимум на четыре месяца с травмой руки.
Ранее сообщалось, что в подписании хорвата также заинтересованы «Виртус» и «Монако».
Бендер полностью пропустил прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне форвард выступает за «Обрадойро», набирая в ACB 17,7 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.
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