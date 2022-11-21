Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Манису»
В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» примет «Манису».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Меркезефенди – Маниса
21 ноября. 19:00
Положение команд: Фенербахче – 6-0, Тюрк Телеком – 6-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 4-3, Каршияка – 3-3, Дарушафака – 3-3, Бахчешехир – 3-4, Коньяспор – 3-4, Газиантеп – 2-4, Галатасарай – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Бешикташ – 2-4, Маниса – 1-5, Бююкчекмедже – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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