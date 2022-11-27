Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» – с «Галатасараем» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Галатасарай Коньяспор Тофаш Газиантеп Петким Спор Маниса Баскетбол

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

Действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» встретится с «Галатасараем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Коньяспор – Петким Спор
Дата проведения
27 ноября, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Маниса – Анадолу Эфес
Дата проведения
27 ноября, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Тофаш – Газиантеп
Дата проведения
27 ноября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Галатасарай – Фенербахче Беко
Дата проведения
27 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 6-0, Тюрк Телеком – 7-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 5-1, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 4-3, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Коньяспор – 3-4, Меркезефенди – 3-5, Бахчешехир – 3-5, Газиантеп – 2-4, Галатасарай – 2-4, Бешикташ – 2-5, Маниса – 1-6, Бююкчекмедже – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные