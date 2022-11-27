Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» – с «Галатасараем» и другие матчи

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

Действующий чемпион Евролиги сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» встретится с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 6-0, Тюрк Телеком – 7-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 5-1, – 4-3, Петким Спор – 4-3, Дарушафака – 4-3, – 4-3, Коньяспор – 3-4, Меркезефенди – 3-5, Бахчешехир – 3-5, – 2-4, Галатасарай – 2-4, – 2-5, Маниса – 1-6, Бююкчекмедже – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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