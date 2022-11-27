Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» – с «Галатасараем» и другие матчи
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
Действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» встретится с «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 27 ноября, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 6-0, Тюрк Телеком – 7-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 5-1, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 4-3, Дарушафака – 4-3, Каршияка – 4-3, Коньяспор – 3-4, Меркезефенди – 3-5, Бахчешехир – 3-5, Газиантеп – 2-4, Галатасарай – 2-4, Бешикташ – 2-5, Маниса – 1-6, Бююкчекмедже – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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