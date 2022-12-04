Брэдли Бил – о продлении контракта с «Уизардс»: «Я не стал бы чемпионом в других местах, куда мог перейти»

Защитник объяснил, почему остался в команде по итогам минувшего межсезонья.

Звездный игрок стал неограниченно свободным агентом, но заключил с «Уизардс» новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.

«На рынке не было команд, которые могли бы подписать меня как свободного агента. Просту скажу, как есть. Я не стал бы чемпионом в других местах, куда мог перейти», – признался Бил.

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