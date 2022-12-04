Мэджик Джонсон: «Если Дэвис продолжит играть, как в последних восьми матчах, то будет претендовать на награду MVP»

Легенда «Лейкерс» заявил, что центровой лос-анджелесской команды Энтони Дэвис выступает на уровне MVP.

«Если Энтони Дэвис продолжит играть так же, как в последних восьми матчах, набирая в среднем 32 очка и 15 подборов, и избежит травм, я не сомневаюсь, что к концу сезона он будет претендовать на награду MVP», – написал Мэджик.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна