Форвард дебютировал в сезоне в пятничном домашнем матче против (114:105).

Уоррен вышел со скамейки и за 17 минут набрал 10 очков, 4 подбора и 1 перехват при 5 из 11 с игры.

Из-за травм стопы и перенесенных операций Уоррен провел только 4 матча за два последних сезона, выступая за «Индиану». В сезоне-19/20 он набирал 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Уоррен вышел на площадку в матче НБА впервые с 29 декабря 2020 года.

«Это было как сон. Как только я вышел, до меня дошло: «Черт, это все-таки случилось». Немного побегал по площадке и сказал себе: «Расслабься, ты просто играешь в баскетбол». Это было очень здорово», – заявил Уоррен.

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