Ти Джей Уоррен может дебютировать за «Нетс» 2 декабря

Форвард близок к тому, чтобы провести первый матч в составе новой команды.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, дебют 29-летнего игрока запланирован на 2 декабря. В этот день «Нетс» сыграют против «Торонто».

Из-за травм Уоррен провел только 4 матча за два последних сезона, выступая за «Индиану». В сезоне-2019/20 он набирал 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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