Ти Джей Уоррен готов дебютировать в сезоне в пятницу против «Торонто»

Форвард официально готов дебютировать в сезоне в пятничном домашнем матче против , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Из-за травм Уоррен провел только 4 матча за два последних сезона, выступая за «Индиану». В сезоне-2019/20 он набирал 19,8 очка, 4,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Уоррен проведет матч впервые с 29 декабря 2020 года.

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