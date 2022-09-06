Джереми Лин проведет еще один сезон в китайской лиге

Чемпион НБА 2019 года подписал контракт с китайским клубом «Гуанчжоу Лонг-Лайонс».

Лин проведет третий сезон в китайской лиге, впервые он перебрался в CBA в 2019-м.

По ходу сезона-2022/21 Лин пытался вернуться в НБА. В январе 2021 года защитник присоединился к фарм-команде «Уорриорз» в Лиге развития, но так и не получил предложений от клубов лиги.

В минувшем розыгрыше китайского чемпионата Лин набирал 13,4 очка и 4,7 подбора в среднем за встречу.

Из-за личной жизни Дженнифер Лопес может сорваться продажа «Миннесоты». А она тут каким боком?