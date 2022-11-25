Евгений Пашутин: «Парма» не справилась с Вороновым и Касаткиным»

Главный тренер «Пармы» после матча против МБА (87:102) в лиге ВТБ отметил яркое выступление лидеров соперника.

«Перед игрой говорили, что нельзя многое позволять задней линии МБА. В итоге не справились с и . Даниил забросил очень сложные броски, нужно отдать должное. Знали, что дома играет агрессивно, на грани фола. К сожалению, мы на выезде пропускаем очень много, есть над чем работать», – заявил Пашутин.

Воронов завершил встречу с показателями 22 очка и 4 перехвата. Касаткин набрал 24 очка (10-15 с игры, 4-5 из-за дуги) и 4 подбора за 19 минут на площадке.

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