«Метрополитан» подписал Армеля Траоре

объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом Армелем Траоре (19 лет, 202 см).

Траоре начинал прошлый сезон в «Монако». Он принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, а также дебютировал в .

Также игрок выступал за команду «Эвре» во втором французском дивизионе, набирая в среднем 6,7 очка и 5,8 подбора.

Траоре продолжит карьеру в парижском клубе, за который также будет играть претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича