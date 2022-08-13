58-й пик драфта Юго Бессон перешел в «Метрополитан»

«Метрополитан» объявил о подписании контракта с атакующим защитником Юго Бессоном (21 год, 198 см).

Бессон был выбран под 58-м номером на драфте НБА этого года.

В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Австралии за «Нью-Зиланд Брейкерс», набирая 13,9 очка, 4 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

Этим летом подписал нескольких молодых игроков, включая претендента на 1-й пик драфта-2023 .

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича