58-й пик драфта Юго Бессон перешел в «Метрополитан»

Теги переходы Милуоки НБА чемпионат Франции чемпионат Австралии Метрополитан Нью-Зиланд Виктор Вембаньяма Юго Бессон Баскетбол

«Метрополитан» объявил о подписании контракта с атакующим защитником Юго Бессоном (21 год, 198 см).

Бессон был выбран «Милуоки» под 58-м номером на драфте НБА этого года.

В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Австралии за «Нью-Зиланд Брейкерс», набирая 13,9 очка, 4 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

Этим летом «Метрополитан» подписал нескольких молодых игроков, включая претендента на 1-й пик драфта-2023 Виктора Вембаньяму.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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