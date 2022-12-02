Разыгрывающий «Пистонс» Киллиан Хэйс стал главным героем дополнительной 5-минутки матча с «Мэверикс» (131:125 ОТ).

Хэйс набрал 8 из 22 своих очков в овертайме, включая два решающих 3-очковых подряд, после которых повел «+6» и удержал перевес.

«Они разменялись, оставив меня один на один с опекуном, я знал, что смогу исполнить бросок. С первым все прошло хорошо, со вторым еще лучше», – заявил Хэйс.

В активе Хэйса помимо 22 очков также 4 подбора и 8 передач.

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