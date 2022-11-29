«Санз» повысили Джеймса Джонса до президента по баскетбольным операциям

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«Финикс» назначил на должность президента по баскетбольным операциям Джеймса Джонса, который работал генеральным менеджером клуба с 2019 года.

Под руководством функционера «Санз» впервые за 10 лет вышли в плей-офф (сезон-2020/21) и обновили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате (64 победы в сезоне-2021/22).

В 2021 году Джонс был признан Лучшим генеральным менеджером НБА. Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс, пришедший в команду вместе с Джонсом, выиграл награду Лучшему тренеру лиги по итогам минувшего сезона.

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