«К сожалению, это не я». Шэмс Чарания опроверг слухи о том, что он ведет канал Hoop Central

Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опроверг слухи о том, что он ведет популярный канал Hoop Central в Twitter*.

«К сожалению, это не я, но большое спасибо этому аккаунту, они хорошо работают. Они всегда проверяют информацию.

Именно это и произошло в тот день. Спасибо им, но к сожалению, у меня нет ни времени, ни энергии, чтобы заниматься всем этим. Но я благодарен всем, кто думает, что у меня есть столько времени, сил, ресурсов и желания, чтобы заниматься этим», – сказал Чарания в шоу Пэта Макафи.

Ранее было замечено, что на канале Hoop Central появился скриншот переписки Чарании с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином на тему дисквалификации разыгрывающего «Лейкерс» Патрика Беверли. Это вызвало подозрение, поскольку такой скриншот мог сделать и выложить только сам Чарания, хотя само по себе это не является точным доказательством причастности журналиста к известному аккаунту.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа