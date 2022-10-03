Харрисон Барнс: «Читаю Воджа и Чаранию, мое место в «Кингз»

Форвард прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Вы знаете, что такое . Я читаю и Шэмса Чаранию. Они не писали, что меня собираются обменять. Судя по новостям, мое место здесь. Так что я приложу все усилия на площадке», – сказал Барнс.

Контракт 30-летнего баскетболиста заканчивается следующим летом. В мае сообщалось об интересе к форварду со стороны .

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