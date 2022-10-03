Харрисон Барнс: «Читаю Воджа и Чаранию, мое место в «Кингз»

Теги Кливленд Сакраменто НБА Харрисон Барнс Эдриан Воджнаровски Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду.

«Вы знаете, что такое НБА. Я читаю Эдриана Воджнаровски и Шэмса Чаранию. Они не писали, что меня собираются обменять. Судя по новостям, мое место здесь. Так что я приложу все усилия на площадке», – сказал Барнс.

Контракт 30-летнего баскетболиста заканчивается следующим летом. В мае сообщалось об интересе к форварду со стороны «Кливленда».

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные