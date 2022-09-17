Деннис Шредер рассматривал варианты с «Торонто» и «Финиксом» до перехода в «Лейкерс»

Теги Лейкерс Финикс Торонто НБА Деннис Шредер Шэмс Чарания Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер вернулся в «Лейкерс».

Перед подписанием контракта с «озерниками» Шредер рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры.

«Шредер выбирал между несколькими командами. Как мне рассказали, помимо «Лейкерс» это были «Рэпторс» и «Санз», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Шредер помог сборной Германии дойти до полуфинала Евробаскета-2022, где она проиграла Испании (91:96). Показатели Денниса на турнире – 21,6 очка, 7,3 передачи и 2,4 подбора в среднем за матч.

Новый состав «Миннесоты»: аномалии и эффект чирлидерш

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные