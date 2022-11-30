«Кажется, это футбольная команда». 8-летняя дочь Леброна сказала «Кикс» вместо «Никс»
Дочь форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса неправильно произнесла название «Нью-Йорка». 8-летняя Жури Джеймс сказала «Кикс» («Kicks») вместо «Никс» («Knicks»).
«Кажется, это футбольная команда. «Нью-Йорк Кикс». Звучит как название футбольной команды», – сказала Жури Джеймс.
«Нью-Йорк Никс», а не «Кикс». Там есть буква Н, поэтому они называются «Никс», а не «Кикс». Но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у тебя новые кроссовки. Огонь», – ответил Леброн Джеймс.
«Kick» переводится как «удар ногой». На сленге «kicks» означает «кроссовки».
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