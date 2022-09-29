Зак Лавин: «Мы нуждаемся в Лонзо Болле»

Звездный защитник «Буллс» поддержал разыгрывающего , который испытывает проблемы с коленом и может пропустить весь сезон-22/23.

По словам Лавина, он недавно пообщался с Боллом и объяснил плеймейкеру, насколько он важен для команды.

«Сказал ему: «Когда вернешься, будь готов, потому что мы рассчитываем на тебя. Мы нуждаемся в тебе. Ты наш основной разыгрывающий», – заявил Лавин.

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