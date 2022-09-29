«Буллс» уверены, что Лонзо Болл вернется в этом сезоне

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«Буллс» уверены, что разыгрывающий команды Лонзо Болл сможет вернуться в строй в предстоящем сезоне. По мнению врачей, операция, которую игрок перенес в среду, решила проблему, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что Болл пропустит как минимум несколько месяцев.

Обе стороны будут следить за состоянием игрока в течение следующих двух недель. Сроки возвращения будут зависеть от процесса реабилитации Болла.

В среду Болл перенес артроскопическую чистку левого колена.

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