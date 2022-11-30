Зайон Уильямсон: «Хотел бы сыграть в каждом матче»

Первый номер драфта-2019 в понедельник провел свой 100-й матч в карьере.

После победы над «Оклахомой» (105:101) форвард «Нового Орлеана» высказался о том, как сложилось начало его карьеры.

«Это был долгий путь. Хотел бы я, чтобы этот путь прошел вот так? Точно нет. Я хотел бы сыграть в каждом матче.

Если честно, то я благодарен, что прошел через это. Это помогло мне многое понять психологически, духовно и просто вырасти как человеку», – сказал Уильямсон.

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