«Это потрясающе». Джа Морэнт прокомментировал первую за 647 дней встречу с Зайоном Уильямсоном

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Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после матча с «Новым Орлеаном» (132:111) прокомментировал первую за 647 дней встречу с Зайоном Уильямсоном.

«Это потрясающе. Два парня из Южной Каролины смогли воплотить в жизнь свою мечту, играют в баскетбол на самом высоком уровне, обеспечивают не только себя, но и свои семьи.

Это важный момент для нас, тем более, мы оба были на площадке», – сказал Морэнт.

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