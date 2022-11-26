«Это потрясающе». Джа Морэнт прокомментировал первую за 647 дней встречу с Зайоном Уильямсоном
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после матча с «Новым Орлеаном» (132:111) прокомментировал первую за 647 дней встречу с Зайоном Уильямсоном.
«Это потрясающе. Два парня из Южной Каролины смогли воплотить в жизнь свою мечту, играют в баскетбол на самом высоком уровне, обеспечивают не только себя, но и свои семьи.
Это важный момент для нас, тем более, мы оба были на площадке», – сказал Морэнт.
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