Форвард «Пеликанс» провел сотый матч в карьере. Во встрече с «Тандер» (105:101) он набрал 23 очка, 8 подборов, 8 передач и 3 блок-шота.

С момента дебюта Зайона в НБА 21 января 2020 года прошло 1 042 дня. Форвард пропустил весь сезон-21/22 из-за травмы.

Зайон (2 524 очка) стал 12-м игроком в истории НБА, кто набрал 2 500 очков за первые 100 матчей. Последним до него это делал . Также подобное удавалось , Уолту Беллами, Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Джорджу Майкану, Рику Бэрри, Элвину Хэйсу, Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону и Билли Найту.

Уильямсон набирает 25,2 очка в среднем за игру при 60% реализации. Никто в истории после введения счетчика на владение не демонстрировал такие показатели по итогам первых ста матчей.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться