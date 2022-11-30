Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА в гостях сыграет с «Нефтяником» и другие матчи
В среду, 30 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
УГМК, одержавший 10 побед подряд, примет курское «Динамо» (9-1), МБА в гостях сыграет с «Нефтяником».
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Надежда
30 ноября. 16.00
Нефтяник – МБА
30 ноября. 16.00
УГМК – Динамо Курск
30 ноября. 17.00
Ника – Пересвет-ЮФУ
30 ноября. 18.30
Положение команд: УГМК – 10-0, Динамо Курск – 9-1, МБА – 9-1, Ника – 6-4, Надежда – 6-4, Спарта энд К – 5-6, Самара – 5-6, Енисей – 5-6, Пересвет-ЮФУ – 3-7, Динамо Новосибирск – 3-8, Нефтяник – 1-9, Динамо Москва – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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