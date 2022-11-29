Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет новосибирское «Динамо»

Теги результаты Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Енисей жен Баскетбол

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги красноярский «Енисей» примет новосибирское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Динамо Новосибирск

29 ноября. 15:00

Положение команд: УГМК – 10-0, Динамо Курск – 9-1, МБА – 9-1, Ника – 6-4, Надежда – 6-4, Спарта энд К – 5-6, Самара – 5-6, Енисей – 4-6, Динамо Новосибирск – 3-7, Пересвет-ЮФУ – 3-7, Нефтяник – 1-9, Динамо Москва – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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