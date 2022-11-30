«Давай забудем об этой ерунде». Чарльз Баркли хочет наладить отношения с Майклом Джорданом

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли в интервью журналистке Тэйлор Брукс заявил, что хотел бы восстановить дружбу с .

«Это очень неприятная ситуация для нас обоих. Во-первых, я должен делать свою работу. Я не могу критиковать других тренеров и генеральных менеджеров и не обращать внимания на Майкла, потому что он мой лучший друг.

Я считаю, что у него не было достаточно хороших помощников во фронт-офисе, чтобы добиться успеха. Я спокойно сказал об этом. Он обиделся, и с тех пор мы не разговаривали.

Я сказал то, что действительно думаю. Мне жаль, что ты обиделся на это. Давай забудем об этой ерунде и начнем снова играть в гольф и веселиться», – обратился Баркли к Джордану.

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