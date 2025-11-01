«Буллс» впервые со времен Джордана стартовали с 5-0

«Чикаго» блестяще стартовал в новом сезоне, повторив достижение клубных легенд.

«Буллс» остаются единственной непобежденной командой Восточной конференции. Взяв верх над Никс» (135:125) в пятницу в матче Кубка НБА, чикагцы впервые с сезона-96/97 имеют пять побед в пяти играх на старте регулярного чемпионата.

Это всего лишь третий раз в истории клуба, когда «Чикаго » начинает сезон с 5-0, и впервые с легендарной эпохи Майкла Джордана 90-х годов.