Сестра Эла Хорфорда рассказала, что у нее был секс вчетвером, но позже удалила сообщение

Анна Хорфорд, сестра центрового , предложила своим подписчикам в Twitter* задать ей «самые развратные» вопросы.

Один из болельщиков попросил ее рассказать о самом безумном, что она когда-либо делала.

«Наверное, секс вчетвером», – ответила Анна.

Далее она пояснила, что секс был с двумя мужчинами и еще одной девушкой. Позже она удалила твит.

Анна Хорфорд активно нападала на «Голден Стэйт» в социальных сетях во время финальной серии плей-офф 2022 года и критиковала Дрэймонда Грина за грязный стиль игры.

* Соцсеть, заблокированная на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

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