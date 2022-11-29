Сестра Эла Хорфорда рассказала, что у нее был секс вчетвером, но позже удалила сообщение
Анна Хорфорд, сестра центрового «Бостона» Эла Хорфорда, предложила своим подписчикам в Twitter* задать ей «самые развратные» вопросы.
Один из болельщиков попросил ее рассказать о самом безумном, что она когда-либо делала.
«Наверное, секс вчетвером», – ответила Анна.
Далее она пояснила, что секс был с двумя мужчинами и еще одной девушкой. Позже она удалила твит.
Анна Хорфорд активно нападала на «Голден Стэйт» в социальных сетях во время финальной серии плей-офф 2022 года и критиковала Дрэймонда Грина за грязный стиль игры.
* Соцсеть, заблокированная на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.
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