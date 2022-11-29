Кристапс Порзингис набрал рекордное в карьере 41 очко в матче с «Миннесотой»
Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис обновил личный рекорд результативности за всю карьеру в матче с «Миннесотой» (142:127).
Порзингис набрал 41 очко за 31 минуту, реализовав 12 из 18 с игры (6 из 10 из-за дуги) и 11 из 11 с линии.
В его активе также 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.
«Я отлично себя чувствую.
Рассматривал такой сценарий, что у нас будет преимущество под 30 очков и я не сыграю в четвертой четверти, но в итоге все получилось», – заявил латыш.
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