Форвард обновил личный рекорд результативности за всю карьеру в матче с «Миннесотой» (142:127).

Порзингис набрал 41 очко за 31 минуту, реализовав 12 из 18 с игры (6 из 10 из-за дуги) и 11 из 11 с линии.

В его активе также 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

«Я отлично себя чувствую.

Рассматривал такой сценарий, что у нас будет преимущество под 30 очков и я не сыграю в четвертой четверти, но в итоге все получилось», – заявил латыш.

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