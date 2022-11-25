Александер Секулич: «В 1-й четверти «Локо» попросту не существовало»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич посетовал на неудачный старт команды в матче лиги ВТБ против УНИКСа (70:82).

Краснодарцы проиграли первую четверть со счетом 9:29, вторую – 12:21.

«Поздравления УНИКСу – они очень здорово подготовились к матчу. В первой четверти нас попросту не существовало – ни в защите, ни в нападении. Выглядело так, как будто соперник ошарашил нас своей агрессивностью. У УНИКСа очень квалифицированные игроки, которые играют в очень агрессивную защиту и отбиваются без фолов.

Мы готовили команду к такой интенсивности, но в итоге получилось так, что команда выглядела пассивно, особенно в первой половине матча. Выиграть матч после подобного начала очень сложно, но мы поставили себе цель как можно сильнее сократить отставание – и можно найти некоторый позитив в том, что сделали хотя бы это», – заявил Секулич.

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