Дарко Руссо: «Посмотрим. Может, меня уберут уже завтра, а может, останусь в «Автодоре» на два года»

Главный тренер ответил на вопрос о своем решении возглавить саратовскую команду, которая сменила уже трех главных тренеров в нынешнем сезоне.

«Такова моя жизнь. Это тренерская работа. Когда ты приходишь в клуб, ты не знаешь, сколько ты в нем пробудешь.

Иногда ты приходишь в клуб, где все кажется идеальным, никто никогда не отправлял тренера в отставку, но это не правда. Везде все одинаково. Когда вы начинаете проигрывать, это тренерская вина, и его убирают. Так происходит практически всегда. 80 процентов клубов делают так.

Посмотрим. Может, меня уберут уже завтра. А может, я останусь там на два года. Кто знает. Владелец есть владелец, он босс и принимает решения. Ты нравишься ему – ты остаешься. Ты не нравишься ему – ты уходишь. Так что это нормально. Так это устроено, к сожалению», – сказал Руссо.

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