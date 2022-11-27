Малик Ньюмэн: «Локо» всегда играет самоотверженно, «Автодор» должен сражаться все 40 минут»

Защитник Малик Ньюмэн поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань», который состоится в понедельник.

– талантливая команда, которая всегда играет самоотверженно. Знаем, что нас ждет непростое противостояние. Мы должны сражаться все 40 минут и играть как команда. Считаю, нам следует извлекать преимущество из своей хорошей защиты, набирая легкие очки в нападении.

Мы провели скаутинг соперников и разработали новый план на игру. Наша команда заметно прогрессирует. Так что нужно выйти и сохранять концентрацию. Тогда мы сможем добиться этой важной выездной победы», – заявил Ньюмэн.

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