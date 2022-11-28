Разыгрывающий рассказал о небольшом конфузе, который случился после матча против «Никс» (127:123) в «Мэдисон Сквер Гарден».

На счету Морэнта трипл-дабл, который стал для него пятым за карьеру: 27 очков (9 из 20 с игры, 9 из 11 с линии), 10 подборов и 14 передач.

«После матча с «Никс» отец впервые попросил у меня майку на память. Он сделал это впервые. Но была проблема: я уже пообещал ее . Пришлось огорчить отца. Он такой: «Мда».

Сделать трипл-дабл в «Гардене» – это что-то особенное. В детстве я приходил сюда на матчи, смотрел на «Никс» и другие команды, все в восторге от арены, все внимание приковано к этому культовому месту», – рассказал Джа.

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