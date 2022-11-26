Владимир Гомельский: «Чикаго» опять пролетят мимо плей-офф»

Известный комментатор рассказал о перспективах «Чикаго» в новом сезоне.

«Лидеры команды на троих набирают меньше 60 очков за игру. Это очень мало. Также «Чикаго» сильно нуждаются в остроумном разыгрывающем. Достойная замена на скамейке есть только у , остальных заменить просто некем.

Поэтому у меня складывается ощущение, что в этом сезоне «Чикаго» опять пролетят мимо плей-офф. Может быть, попадут в зону плей-ин, но тоже под сомнением», – заявил Гомельский в подкасте «Слушай Взял Мяч».

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