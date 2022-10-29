Чемпионат Франции. «Блуа» против «Лиможа», «Бурк» примет «Метрополитан» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман По-Ортез чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Шоле Роанн Лимож Нантер Париж Бурк Ле-Портель Блуа Баскетбол

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут шесть матчей.

«Блуа» сыграет с «Лиможем», «Бурк» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Лимож
Дата проведения
29 октября, 16.15, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Бурк – Метрополитан
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Ле-Ман – Роанн
Дата проведения
29 октября, 21.00
Онлайн матча

Нантер – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
29 октября, 21.00
Онлайн матча

Париж – Шоле
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

По-Ортез – Ле-Портель
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, Ле-Ман – 5-1, Метрополитан – 4-1, Шоле – 4-1, Дижон – 5-2, Блуа – 4-2, Нантер – 3-2, Бурк – 3-3, Виллербан – 3-3, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Роанн – 2-3, Фос Прованс – 2-4, По-Ортез – 2-4, Нанси – 2-4, Страсбур – 1-5, Париж – 1-5, Ле-Портель – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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