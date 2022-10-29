Чемпионат Франции. «Блуа» против «Лиможа», «Бурк» примет «Метрополитан» и другие матчи

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут шесть матчей.

«Блуа» сыграет с «Лиможем», «Бурк» примет Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Лимож Дата проведения 29 октября, 16.15, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, – 5-1, Метрополитан – 4-1, Шоле – 4-1, Дижон – 5-2, Блуа – 4-2, – 3-2, Бурк – 3-3, Виллербан – 3-3, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Роанн – 2-3, Фос Прованс – 2-4, – 2-4, Нанси – 2-4, Страсбур – 1-5, – 1-5, Ле-Портель – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин