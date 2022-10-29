Чемпионат Франции. «Блуа» против «Лиможа», «Бурк» примет «Метрополитан» и другие матчи
В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут шесть матчей.
«Блуа» сыграет с «Лиможем», «Бурк» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 16.15, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 6-0, Ле-Ман – 5-1, Метрополитан – 4-1, Шоле – 4-1, Дижон – 5-2, Блуа – 4-2, Нантер – 3-2, Бурк – 3-3, Виллербан – 3-3, Гравлин-Дюнкерк – 3-3, Лимож – 3-3, Роанн – 2-3, Фос Прованс – 2-4, По-Ортез – 2-4, Нанси – 2-4, Страсбур – 1-5, Париж – 1-5, Ле-Портель – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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