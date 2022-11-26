Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Бурсаспор», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Бахчешехир» дома сыграет с , «Бешикташ» примет .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 6-0, Тюрк Телеком – 6-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 4-3, Дарушафака – 4-3, – 3-3, – 3-4, Коньяспор – 3-4, Меркезефенди – 3-4, Газиантеп – 2-4, Галатасарай – 2-4, – 2-4, Маниса – 1-6, Бююкчекмедже – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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