Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Меркезефенди», «Маниса» примет «Тюрк Телеком»
В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» дома сыграет с «Меркезефенди», «Маниса» примет «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
- Петким Спор
- Т. Уэбстер (0), Prewitt (0), Симмонс (0), Эргиндениз (0), Олдридж (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.00, «Muradiye Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 5-0, Анадолу Эфес – 4-1, Бурсаспор – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Тофаш – 4-2, Каршияка – 3-2, Коньяспор – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бахчешехир – 3-3, Газиантеп – 2-3, Дарушафака – 2-3, Галатасарай – 2-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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