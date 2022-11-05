Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Меркезефенди», «Маниса» примет «Тюрк Телеком»

В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» дома сыграет с «Меркезефенди», «Маниса» примет .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Меркезефенди Дата проведения 5 ноября, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 5-0, Анадолу Эфес – 4-1, Бурсаспор – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Тофаш – 4-2, Каршияка – 3-2, – 3-2, – 3-2, – 3-3, Газиантеп – 2-3, Дарушафака – 2-3, Галатасарай – 2-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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