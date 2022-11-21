Форварды Кристапс Порзингис ( ) и ( ) сцепились во время матча между командами в воскресенье.

Эпизод произошел на последних минутах первой четверти, когда игроки боролись за мяч возле первого ряда.

Порзингис потянул на себя Макдэниэлса, тот вцепился в игрока «Уизардс», но инцидент быстро погасили.

«Вашингтон» победил со счетом 106:102.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы