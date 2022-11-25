Евгений Пашутин: «Необходимо навязать МБА физическую борьбу»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, какой баскетбол ожидает увидеть от своей команды в матче Лиги ВТБ с МБА.
«МБА – команда молодая, амбициозная, играет в агрессивный баскетбол. Наша задача – навязать борьбу, нейтрализовать лидеров, Лопатина, Хоменко, Якушина, сейчас еще и Воронов Евгений.
Важно контролировать подбор, контролировать снайперов, навязать физическую борьбу и играть ту защиту, которую мы играли в третьей и четвертой четверти с «Нижним Новгородом». Активную, с давлением на мяч, с коммуникацией. В нападении надо двигать мяч, искать слабые стороны соперника. Все мысли должны быть только об игре с МБА. Будем играть на победу», – заявил Пашутин.
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