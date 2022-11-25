Евгений Пашутин: «Необходимо навязать МБА физическую борьбу»

Главный тренер «Пармы» рассказал, какой баскетбол ожидает увидеть от своей команды в матче Лиги ВТБ с МБА.

«МБА – команда молодая, амбициозная, играет в агрессивный баскетбол. Наша задача – навязать борьбу, нейтрализовать лидеров, Лопатина, Хоменко, Якушина, сейчас еще и Воронов Евгений.

Важно контролировать подбор, контролировать снайперов, навязать физическую борьбу и играть ту защиту, которую мы играли в третьей и четвертой четверти с «Нижним Новгородом». Активную, с давлением на мяч, с коммуникацией. В нападении надо двигать мяч, искать слабые стороны соперника. Все мысли должны быть только об игре с . Будем играть на победу», – заявил Пашутин.

Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым