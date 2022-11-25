Александер Секулич: «Мартюк – один из ключевых игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о целях на второй круг чемпионата лиги ВТБ и прогресса форварда Андрея Мартюка.

– Какие цели ставите перед командой на второй круг чемпионата, который для нас начнется суперматчем с УНИКСом?

– В первую очередь, мы хотим больше выигрывать. Сейчас наша главная задача – играть умнее, начать показывать более качественный баскетбол. В матчах против лидеров – в число которых входит и УНИКС, где собраны очень сильные легионеры и опытные российские игроки, – наш молодой состав боролся на равных, и это хороший знак. Теперь нужно избавляться от ошибок, а это приходит с опытом. Ошибаться в процессе роста – вполне естественно и нормально. Важно, что мы неуклонно становимся лучше, ребята все четче понимают роли, которые мы им отводим на площадке, принимают на себя все больше ответственности. Наша молодежь заметно прогрессирует, и я рад этому факту.

– уже четыре раза был включен Единой лигой ВТБ в символическую сборную тура.

– И он полностью этого заслуживает. Андрей отличный парень, очень много работает на тренировках и отлично отрабатывает свои игровые минуты. И это при том, что его роль полностью отличается от прошлогодней. Сейчас он для нас – один из ключевых игроков. Это накладывает большую ответственность, с которой Андрей справляется. Думаю, мы еще не видели настоящего Мартюка – его потенциал пока до конца не раскрыт, он развивается и прибавляет от матча к матчу. С воодушевлением жду второй части регулярки: уверен, он покажет еще более качественный баскетбол.

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