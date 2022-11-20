Александер Секулич: «Матч с «Зенитом» продемонстрировал, за что люди любят баскетбол»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич накануне матча против «Минска» в рамках Лиги ВТБ прокомментировал недавнюю встречу с (62:68), в которой его команда сначала пропустила рывок соперника 1:29, а потом сравняла счет.

«Матч с «Зенитом» продемонстрировал, за что люди любят баскетбол. Это абсолютно непредсказуемая игра: в ней могут произойти как очень приятные для тебя события, так и наоборот.

В том матче мы испытали обе крайности. Для таких молодых команд, как наша, это... я не буду говорить «типично» — но к подобному нужно быть готовым. У нас обязательно будут и падения, и взлеты.

Главное — мне очень понравилось, что ребята сумели вернуться в игру после такого провала. Да еще и в матче против чемпиона лиги», – сказал Секулич.

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