Александер Секулич: «Матч с «Минском» был опасен. Рад, что сегодня «Локо» победил»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич похвалил команду за психологическую устойчивость в матче против «Минска» (92:70) в лиге ВТБ.

«Во-первых, должен сказать, что мы искренне наслаждались сегодняшней игрой с невероятной атмосферой, которая была в Минске. Для нас сегодняшний матч был опасен: после проигрыша «Зениту» мы столкнулись с командой, у которой на счету нет побед – а это самый опасный вид соперников. Рад, что мы выступили именно так с очень молодой командой. Конечно, на протяжении сезона мы допускали ряд ошибок, но я рад, что сегодня мы победили», – заявил Секулич.

проиграл все 10 матчей в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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