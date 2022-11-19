Дражен Анзулович: «Практически в каждом матче «Енисей» близок к победе»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович считает, что его команда имела хорошие шансы на победу в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (81:86).
«Поздравляю «Автодор» с победой. Большую часть матча мы провели хорошо. Однако в одном моменте, очень типичном для нас в этом сезоне, мы потеряли контроль над мячом, особенно в защите. Конечно, мы расстроены. Практически в каждом матче мы бываем близки к победе, но в итоге не используем свой шанс», сказал Анзулович.
Поражение от «Автодора» стало для «Енисея» третьим подряд. Красноярская команда имеет результат 2-9 и находится на 10-м месте в таблице Лиги ВТБ.
Комментарии