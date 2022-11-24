Макс Кристи покинул ковид-протокол, поможет «Лейкерс» против «Сперс»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА коронавирус Макс Кристи Баскетбол

Новичок «Лейкерс» Макс Кристи покинул протокол НБА по коронавирусу, из-за пребывания в котором он пропустил неделю.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 19-летний атакующий защитник вернулся в команду и будет доступен в пятничном матче против «Сан-Антонио».

Кристи был выбран «Лейкерс» под 35-м номером на драфте этого года. В восьми матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 3,1 очка и 2,6 подбора при реализации 54,5% из-за дуги.

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