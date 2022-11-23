Форвард «Филадельфии» продолжил свою уникальную сухую серию во встрече с (115:106).

Такер не набрал ни одного очка в последних четырех матчах своей команды. Примечательно, что игрок провел на паркете в сумме 132 минуты.

В активе Такера теперь самая продолжительная серия матчей в НБА с как минимум 25 минутами на площадке и отсутствием набранных очков с сезона-51/52, когда начали официально считать игровое время баскетболистов.

Во встрече с «Нетс» у Такера 0 из 6 с игры.

В нынешнем сезоне 37-летний Такер набирает 4,0 очка и делает 4,4 подбора, проводя на паркете 29 с половиной минут в среднем за матч.

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