Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Тренто», «Ульм» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи
В среду, 23 ноября, состоятся шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Тюрк Телеком» примет итальянский «Тренто», немецкий «Ульм» дома сыграет с испанским «Ховентудом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.30, «BTarena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Положение команд: Бурк Франция – 4-1, Ховентуд Испания – 3-1, Бурсаспор Турция – 3-2, Ульм Германия – 2-2, Прометей Украина – 3-2, Венеция Италия – 3-2, Клуж Румыния – 2-2, Брешия Италия – 2-2, Литкабелис Литва – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5.
Группа B
- Дата проведения
- 23 ноября, 19.45, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 23 ноября, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Hala Orbita»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Будучность Черногория – 3-1, Промитеас Греция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Париж Франция – 2-2, Гамбург Германия – 2-3, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Тренто Италия – 0-4, Шленск Польша – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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