Еврокубок. «Промитеас» – «Гамбург», «Брешия» против «Бурка» и другие матчи

Во вторник, 1 ноября, состоятся четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Греческий «Промитеас» примет немецкий «Гамбург», итальянская «Брешия» дома сыграет против французского «Бурка».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Ховентуд Испания – 2-1, Бурсаспор Турция – 2-1, Ульм Германия – 1-2, Прометей Украина – 2-1, Брешия Италия – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Венеция Италия – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-3.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 2-1, Промитеас Греция – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Гран-Канария Испания – 2-1, Гамбург Германия – 2-1, Париж Франция – 2-1, Тюрк Телеком Турция – 2-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-2, Тренто Италия – 0-3, Шленск Польша – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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