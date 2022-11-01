Еврокубок. «Промитеас» – «Гамбург», «Брешия» против «Бурка» и другие матчи
Во вторник, 1 ноября, состоятся четыре матча в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Греческий «Промитеас» примет немецкий «Гамбург», итальянская «Брешия» дома сыграет против французского «Бурка».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.30, «PalaLeonessa»
Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Ховентуд Испания – 2-1, Бурсаспор Турция – 2-1, Ульм Германия – 1-2, Прометей Украина – 2-1, Брешия Италия – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Венеция Италия – 1-2, Литкабелис Литва – 1-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-3.
Группа B
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.00, «Hala Orbita»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.30
Положение команд: Будучность Черногория – 2-1, Промитеас Греция – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Гран-Канария Испания – 2-1, Гамбург Германия – 2-1, Париж Франция – 2-1, Тюрк Телеком Турция – 2-1, Лондон Лайонс Великобритания – 1-2, Тренто Италия – 0-3, Шленск Польша – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru
Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой
Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза
Комментарии