Джа Морэнт и Джереми Сохан – в Топ-20 моментов 5-й недели сезона НБА

Теги Мемфис Сан-Антонио НБА видео Джа Морэнт Джереми Сохан Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов пятой недели регулярного чемпионата.

Два первых места в Топ-20 остались за разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом, на третьей строчке новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан.

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