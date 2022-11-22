Джа Морэнт и Джереми Сохан – в Топ-20 моментов 5-й недели сезона НБА
НБА представила подборку лучших моментов пятой недели регулярного чемпионата.
Два первых места в Топ-20 остались за разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом, на третьей строчке новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан.
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